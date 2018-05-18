حركة الأعمال في دبي

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تعكس بيانات منصة «خارطة الأعمال» التي طورتها اقتصادية دبي، حركة الأعمال وتوجهات النشاط الاقتصادي للإمارة، وتالياً أبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال شهر أبريل 2018.
1848
الرخص التجارية الجديدة
26498
المعاملات التي أنجزها قطاع التسجيل والترخيص التجاري
3305
الأسماء التجارية التي تم حجزها من قبل المستثمرين
3378
معاملات التجديد التلقائي
87
الرخص الفورية
117
رخص «التاجر الإلكتروني»
توزيع الرخص الجديدة على الأنشطة
التجارية
المهنية
السياحية
الصناعية
58.6%
38.9%
1.5 %
1 %
توزيع الرخص على المناطق
برج خليفة
دبي الجديدة
المرر
نايف
القرهود
بورسعيد
12.6%
9.3%
6.8%
5.3%
4.8%
4.6%
المصدر: قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي