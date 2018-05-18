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حركة الأعمال في دبي

المصدر:
  • إعداد: بشار باغ ـــ غرافيك: محمد أبوعبيدة
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تعكس بيانات منصة «خارطة الأعمال» التي طورتها اقتصادية دبي، حركة الأعمال وتوجهات النشاط الاقتصادي للإمارة، وتالياً أبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال شهر أبريل 2018.

1848

الرخص التجارية الجديدة

26498

المعاملات التي أنجزها قطاع التسجيل والترخيص التجاري

3305

الأسماء التجارية التي تم حجزها من قبل المستثمرين

3378

معاملات التجديد التلقائي

87

الرخص الفورية

117

رخص «التاجر الإلكتروني»

توزيع الرخص الجديدة على الأنشطة

التجارية

المهنية

السياحية

الصناعية

58.6%

38.9%

1.5 %

1 %

توزيع الرخص على المناطق

برج خليفة

دبي الجديدة

المرر

نايف

القرهود

بورسعيد

12.6%

9.3%

6.8%

5.3%

4.8%

4.6%

 

المصدر: قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي

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