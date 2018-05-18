الاتحاد للطيران تطلق حملة خيرية بعنوان «الحقيبة العملاقة»

كشفت الاتحاد للطيران عن مبادرة «الحقيبة العملاقة» التي تنظمها خلال شهر رمضان الكريم. مع إقرار أكثر من 75% من المسافرين اعتيادهم المبالغة في حزم الملابس التي تصبح بالتالي مجرد أمتعة فائضة عن الحاجة، تتيح هذه المبادرة لهم الفرصة للقيام بعمل نبيل من خلال تقديم تبرع بسيط أثناء سفرهم.

وفي إطار هذه المبادرة، قامت الاتحاد للطيران بوضع حقيبة عملاقة في مبنى المسافرين رقم 3 في مطار أبوظبي الدولي، وذلك بهدف تشجيع المسافرين للتفكّر بمن هم أقل منهم حظاً، والتبرع بقطعة ثياب أو أي شيء آخر يمكنهم الاستغناء عنه لصالح أحد المحتاجين.

وقال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «يحمل شهر رمضان الفضيل خصوصية كبيرة بالنسبة للمسلمين، فهو شهر الخير والبركة، ويمثل العطاء سمة هامة من سماته».