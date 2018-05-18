أودي تهدف لبيع 800 ألف سيارة كهربائية بحلول 2025

كشفت «أودي»، صانع السيارات الألمانية العريق، عن عزمها بيع ما يقارب 800 ألف سيارة كهربائية بالكامل وهجينة بحلول 2025، وذلك بحسب تصريحات مجلس إدارة الشركة في إطار الاجتماع العام السنوي لـ«أودي». وأقيم الاجتماع الأسبوع الماضي واطلع الحاضرون على استراتيجية (Audi.Vorsprung.2025) التي تهدف إلى تمكين كل عميل من أصل ثلاثة كي يختار سيارة كهربائية بحلول منتصف العقد التالي. كما وأكدت الشركة أنها ستطرح نموذجاً كهربائياً من كل طرازٍ من سياراتها، التي ستكون كهربائية بالكامل، بالإضافة إلى كمية محدودة من السيارات الهجينة.

وقال روبرت ستادلر، رئيس مجلس إدارة «أودي»: «لطالما كان طموحنا وسيبقى مجسداً في شعارنا (التقدم عبر التكنولوجيا)، فيما يتمحور هدفنا أولاً وأخيراً حول إحداث نقلات ثورية في عالم النقل والمواصلات. كما نطمح إلى البقاء في صدارة قطاع السيارات الكهربائية، وذلك من خلال إنتاج سيارات تتسم باستدامتها للاستعمال اليومي، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والمتعة في القيادة، وكل هذا بالاعتماد على تميّزنا التكنولوجي لنرتقي بالسيارات الكهربائية إلى آفاق جديدة».