12 تريليون ين عائدات نيسان 2017

أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وحققت نيسان أرباحاً تشغيلية بلغت قيمتها 574.8 مليار ين على صافي العائدات البالغة قيمتها 11.95 تريليون ين، أي ما يعادل هامش أرباح تشغيلي نسبته 4.8%.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 12.6% إلى 746.9 مليار ين، حيث أسهم كلٌ من الدخل غير التشغيلي والإصلاحات المواتية في الضرائب بالولايات المتحدة الأميركية في تعويض تراجع الأرباح التشغيلية.

وتضمنت النتائج تكاليف البنود الخاصة المرتبطة بقضايا فحص المركبات النهائي في اليابان خلال السنة المالية 2017، وبيع الشركة حصتها في كالسونيك كانسيه عام 2016.

وخلال السنة المالية 2017، دشّنت نيسان خطتها Nissan M.O.V.E. to 2022 على المدى المتوسط، وارتفعت مبيعات الشركة عالمياً بنسبة 2.6% لتسجل رقماً قياسياً بلغ 5.77 مليون وحدة.

وزادت مبيعات الشركة في السوق الياباني بنسبة 4.8% إلى 584 ألف وحدة، وذلك بشكل أساسي نتيجة الإسهامات من إطلاق «نيسان» الطرازين الأساسيين في مجال النقل الذكي، وهما: «نوت إي- باور»، والطراز الجديد «نيسان ليف».