جي7 ثينك يوظف الذكاء الاصطناعي

طرحت شركة إل جي إلكترونيكس هاتفها الذكي إل جي جي7 ثينك، وهو أحدث طراز من تشكيلة هواتفها الذكية عالية المستوى، ويمتاز بمجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي ترتقي بتجربة استخدام الهواتف الذكية.

يعتمد الهاتف جي7 ثينك على منصة الهواتف النقالة كوالكوم سنابدراجون 845، ويتضمن ذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، إضافة إلى سعة ذاكرة داخلية تبلغ 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، تعمل كمخزن بيانات داخلي يفيد في تشغيل المهام والتطبيقات بسهولة فائقة.

ويأتي الجهاز مزوداً بشاشة عرض رائعة يبلغ مقاسها 6.1 بوصات، أي أنها تزيد بمقدار نصف بوصة تقريبًا عن شاشة الطراز السابق من سلسلة الهواتف ذاتها، لكنها تماثلها تمامًا من ناحية العرض ما يجعلها سهلة الاستخدام بيد واحدة.

يحمل جي7 ثينك صفات التصميم الأنيق، فحافته المعدنية المصقولة تمنحه مظهراً أنيقاً راقياً يجذب الأبصار، ويضيف إلى حسنه حُسناً أنه مغطى من جانبيه الأمامي والخلفي بزجاج من نوع جوريلا5، وهو يعزز متانته أيضًا، ويشهد على ذلك أنه مصنف بالمعيار IP68 لمقاومة الغبار والمياه، إضافة إلى أنه مصمم لاجتياز اختبارات 14 MIL-STD 810G التي يعتمدها الجيش الأميركي لتقييم أداء الأجهزة في البيئات ذات المناخ أو الظروف القاسية، إضافة إلى كاميرا محسنة أكثر ذكاءً.