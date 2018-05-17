جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي تخرج طلبة الدفعة السابعة

احتفلت «جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي»، إحدى الجامعات الأميركية الرائدة، والتي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها، بتخريج الدفعة السابعة من طلبتها، وذلك خلال حفل التخرج الذي تم تنظيمه في فندق جراند حياة دبي.

حضر حفل التخرج الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة الجامعة، والدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، والدكتور دايفيد مانسون، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك، وبول رمزي مالك، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، والدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي وذوي الطلبة.

تطوير

وخلال الحفل، قدم الشيخ خالد الشهادات للخريجين والخريجات الحاصلين على شهادات الماجستير في ستة برامج للدراسات العليا، والبكالوريوس في تسعة برامج أكاديمية، وشهادات الدبلوم المهنية في السعادة المؤسسية، وهو البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يهدف إلى تعزيز سعادة الموظفين والعملاء والمقيمين والزوار في الإمارات.

وأشاد الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان بجامعة روتشستر للتكنولوجيا على جهودها في تطوير المناهج التعليمية وتقديم برامج دراسية استثنائية في الدولة. وشدد على دورها الحيوي في تأهيل الأجيال القادمة لمتطلبات سوق العمل. وتوجه بكلمة إلى الخريجين فقال: «لقد اجتمعنا هنا اليوم للاحتفال بنجاحكم الأكاديمي وبانطلاقة جديدة في حياتكم، والتي نأمل أن تكون حافلة بالنجاحات المهنية. إنني على ثقة بأن الخبرات التي اكتسبتموها خلال دراستكم في هذه الجامعة الموقرة قد زودتكم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح الذي تتطلعون إليه».

كما أعلن الشيخ خالد خلال الحفل عن إطلاق برنامج ماجستير جديد في علوم تحليل البيانات في جامعة روتشستر للتكنولوجيا، يهدف إلى تخريج مترجمين متفوقين للبيانات، حيث إنه من المقرر أن يبدأ في سبتمبر 2018، مما يجعل جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي المؤسسة الوحيدة التي تقدم شهادة أميركية في مجال تحليل البيانات في الإمارات.

أهداف

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني: «بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاقنا لجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي بالتعاون مع الجامعة الأم بنيويورك في واحة دبي للسيليكون، نشعر بالاعتزاز ونحن نشاهد تخريج الدفعة السابعة من الطلبة الذين يختتمون مرحلة هامة من رحلتهم التعليمية. وانطلاقاً من سعينا في واحة دبي للسيليكون لدمج أحدث التقنيات والحلول الذكية في عملياتنا اليومية، نلتزم مواصلة مسيرتنا في تحقيق الأهداف التنموية لدولة الإمارات من خلال التشجيع على الابتكار وتطوير المنظومة التعليمية والتعاون مع المؤسسات من القطاعين العام والخاص لضمان توفر الكفاءات والمهارات المطلوبة في مهن المستقبل».

وأضاف الزرعوني: «إن الدعم المستمر الذي نلمسه من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مساهمتنا في تطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا وفي دعم مسيرة دبي نحو اقتصاد معرفي يقوده الابتكار».

دور محوري

وفي كلمته للحضور، قال الدكتور دايفيد مانسون: «نؤمن بالدور المحوري الذي تلعبه جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي في توفير تعليم عالي المستوى يلبي متطلبات مدينة دبي التي أصبحت في مصاف المدن الذكية العالمية. ومما لا شك فيه أن المهارات والمعرفة اللتين اكتسبهما طلبة جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي ستمكنانهم من التميز في أماكن عملهم».

بدوره، قال الدكتور يوسف العساف: «نلتزم في جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي بالعمل مع سلطة واحة دبي للسيليكون على بناء شراكات مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص وذلك لتعزيز التعاون بين قطاع التعليم وسوق العمل بما يساهم في تطوير مهارات مستقبلية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل ودعم اقتصاد المعرفة في الدولة».

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أعلن في شهر يناير 2018، عن إطلاق الحرم الجديد لجامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي الذي سيضم منشآت تعليمية عالمية المستوى وعناصر الاستدامة وعمليات البناء الخضراء، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه على مرحلتين باستثمار يبلغ ما يقارب 500 مليون درهم. ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون درهم في عام 2019، في حين سيتم تنفيذ المرحلة الثانية بحلول عام 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون درهم.