الروبوت «صوفيا» تستكشف أبوظبي

قام خالد العامري، إحدى الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، باصطحاب صوفيا، أكثر روبوتات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في العالم، في رحلتها لاستكشاف أبوظبي والتعرّف إلى مشاعر التشويق والإثارة.

ومن خلال فيديو مصور للاتحاد للطيران، تختبر صوفيا، أول إنسان آلي، تجربة القيادة في حلبة سباق مرسى ياس وركوب أسرع أفعوانية في العالم والتي يحتضنها عالم فيراري الترفيهي في أبوظبي، كما تقوم بجولة مبهرة في أرجاء متحف اللوفر أبوظبي. يرافقها خالد، الذي اشتهر من خلال فيديوهاته التي تتميز بصدقها وعفويتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذاع صيت صوفيا، الروبوت الآلي، من خلال ظهورها وتحدّثها أمام الأمم المتحدة، إلى جانب اللقاءات التي أجرتها مع مشاهير وقادة العالم. كما حظيت بلقب أول نصير للابتكار على مستوى آسيا والمحيط الهادئ التابع للأمم المتحدة، وكانت أول إنسان آلي يحصل على الجنسية بعد أن منحتها السعودية جنسية البلاد.

ويستعرض الفيديو زيارة صوفيا إلى أبوظبي ويسجل مغامراتها حول المدينة لاكتشاف مشاعر التشويق والإثارة.

تجدر الإشارة إلى أن صوفيا قامت بزيارة أبوظبي بصفتها أحد المتحدثين حول مستقبل الابتكار والتقنية في معرض سوق السفر العربي. وخلال ذلك تمكنت من زيارة أبرز أماكن الجذب السياحي في الإمارة، والتي شملت قصر الإمارات ومتحف اللوفر أبوظبي وحلبة سباق مرسى ياس وحديقة ياس المائية وعالم فيراري أبوظبي وواحة هلا الصحراوية، التي تم افتتاحها مؤخراً.