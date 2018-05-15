بالصور .. وجهة "ذا بوينت " السياحية الجديدة في نخلة جميرا

دشنت نخيل اليوم “ذا بوينت” على أطراف جزيرة نخلة جميرا وجهتها السياحية الجديدة تمهيدا لاستقبال السكان والسياح في أكتوبر 2018 وتبلغ مساحتها 1.4 مليون قدم مربعة وتضم مجموعة من النوافير التي تصاحبها الإضاءة والموسيقى فضلاً عن متنزهات بطول 1.5 كلم، ومطاعم فاخرة يصل عددها إلى 150 ( 80% منها مؤجرة من مطاعم شهيرة ) ومرافق ترفيهية أخرى للإستمتاع بوجبات من الطعام والشراب على طول الواجهة البحرية، فضلاً عن متاجر تجزئة ومرافق ترفيهية ابرزها “ريل سينما”.

يوفر “ذا بوينت” لرواده اطلالة مباشرة على اتلانتس ويقع على بعد 5 كيلومترات داخل مياه الخليج العربي ليجعل من نخلة جميرا وجهة ترفيهية فريدة تمنح الزوار أقصى درجات المتعة.