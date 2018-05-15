أول قطار نقل بضائع بين الصين وبلجيكا يقطع 11 ألف كيلومتر

وصل أول قطار بضائع يربط بين الصين وبلجيكا الى ميناء أنتويرب البلجيكي بعد انطلاقه من ميناء "تانغ شان" قبل /16/ يوما قاطعا مسافة/ 11000 /كيلومتر.

القطار الذي كلن يحمل 41 حاوية بضائع انطلق من ميناء "تانغ شان" في 26 ابريل الماضي ويربط الصين مباشرة ببلجيكا وتمّ الترحيب به رسميا في ميناء أنتويرب باعتباره جزءا من مبادرة الحزام والطريق الصينية ..

ويتوقع أن يساهم الخط الجديد والسريع في خلق المزيد من الفرص لتطوير العلاقات التجارية بين الصين وبلجيكا.

وذكر "لوك ارنوتس" مدير الشبكة الدولية لميناء أنتويرب أن بلجيكا عملت طويلا لتحقيق هذه الخطوة الثمينة التي ستضع بلاده في قلب مبادرة الحزام والطريق الصينية وستساهم في تمتين العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

من جانبه قال "قوه جيان جيون" الملحق التجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في بلجيكا خلال مراسم استقبال القطار إنه في ظلّ تنامي تهديدات الإحتكاكات التجارية مع الإقتصادات الكبرى بات من الضروري تمتين العلاقات مع كل الأطراف..و ميناء أنتويرب باعتباره ثاني أكبر ميناء في أوروبا فإنه يحتل مكانة كبرى في تطوير العلاقات بين الصين وبلجيكا.

يذكر أن القطار عبر كازاخستان وروسيا وبلاروسيا وبولندا وألمانيا قبل أن يصل إلى ميناء أنتويرب في بلجيكا وهو أول قطار مباشر يربط بين البلدين.