أول صفقة تمويل تجاري في العالم بنظام سلسلة كتل

ذكر بنك "اتش.اس.بي.سي" أنه أجرى أول صفقة تمويل تجارة في العالم باستخدام منصة فردية لسلسلة الكتل وذلك في مسعى لتعزيز فاعلية تمويل التجارة الدولية الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات.

وقال البنك إنه وبنك آي.ان.جي الهولندي أتما الصفقة لصالح شركة كارجيل الأسبوع الماضي عندما نُقلت شحنة فول صويا من الأرجنتين إلى ماليزيا عبر فرعي شركة تجارة السلع العالمية في جنيف وسنغافورة. وأضاف أنه رغم وجود صفقات تمويل تجاري أخرى استُخدمت فيها سلسلة الكتل مع تقنيات أخرى، فإن أن صفقة كارجيل هي أول استخدام لتطبيق رقمي فردي مشترك.

ومن المتوقع أن يقلل استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في القطاع المصرفي مخاطر الاحتيال في خطابات الاعتماد وصفقات أخرى.