حماية البيانات المصرفية في بولندا عبر «بلوك تشين»

تعتزم شركة "بيلون" التقنية التي أدخلت بلوكتشين إلى الحياة المدنية في بولندا، بالتعاون مع مكتب الائتمان البولندي، تطبيق منظومة بلوك تشين لتخزين المعلومات الحساسة للعملاء وتأمين الوصول إليها. وسوف يستفيد مكتب الائتمان من منظومة بلوك تشين التي تطبقها شركة "بيلون" عن طريق التأمين الفائق والنزاهة التامة و ثبات البيانات. ويضمن هذا الحل التقني، الذي يلتزم التزاماً تاماً باللائحة العامة لحماية البيانات، إمكانية الاطلاع على البيانات وتعقب تاريخها وسلامتها التامة فيما يتعلق بأي مستند يخص العملاء بما في ذلك السجلات المصرفية واتفاقيات القروض والمطالبات التأمينية وفواتير الهاتف والشروط والأحكام.

ويعمل مكتب الائتمان البولندي على تعقب ما يقرب من مليون عملية ائتمانية يتم تسجيلها لأكثر من مليون شركة و24 مليون شخص. وقال ماريوز شولوا، رئيس مكتب الائتمان البولندي إن تعاوننا مع "بيلون" هو تعاون طويل الأمد، ونعتقد أن تقنية سجل المعاملات العمومي "بلوكتشين" سوف تؤدي إلى إحداث تحول في اتصالات العملاء في أوساط القطاع المالي. وسوف يمتد حلنا التقني قريباً ليشمل التطبيق الإلكتروني مع التأكيد الفعال والتوقيع على الاتفاقيات المبرمة عبر الإنترنت عن بعد. ومن المهم كذلك أن يفي هذا الحل بالاشتراطات القانونية المتعلقة بأحد وسائط المعلومات الدائمة وباشتراطات اللائحة العامة لحماية البيانات.

وقد تعاون مكتب الائتمان البولندي مع "بيلون" لتطوير هذا الحل التقني لإخراج وسيط معلومات دائم وفق التعريف المحدد في لوائح وتوجيهات الاتحاد الأوروبي مثل توجيه الأسواق المنشأة في الأدوات المالية وتوجيه نشر البيانات عبر الإنترنت.