رئيس «أبل»: ستيف جوبز قدوة ملهمة للطلبة

تحدث تيم كوك رئيس أبل عن الراحل ستيف جوبز مؤسس الشركة العملاقة خلال حفل التخرج الذي أقيم بجامعة ديوك، وشجع كوك الطلاب على التعلم من المثال الذي وضعه جوبز.

وقال كوك "لم يسبق من قبل حل أى تحدٍ كبير، ولم يتحقق أي تحسن دائم على الإطلاق ما لم يجرؤ الناس على تجربة شيء مختلف، والتفكير بشكل مختلف، فقد كنت محظوظاً عندما تعلمت من شخص كان يؤمن بذلك بعمق، شخص يعرف أن تغيير العالم بدأ باتباع رؤية، وليس مساراً، إذ كانت رؤية ستيف أن الأفكار العظيمة تأتي من رفض لا ينقطع لفكرة قبول الأشياء كما هي".

ووفقا لموقع "ماشابل" الأميركي، استغل كوك أيضاً هذا الخطاب كفرصة لانتقاد جميع شركات التكنولوجيا التي لا تحترم خصوصية المستخدمين، إذ قال: "نرفض التبرير السائد بأن الحصول على أقصى استفادة من التكنولوجيا يعنى الابتعاد عن حقك في الخصوصية، لذلك نختار مساراً مختلفاً، ونجمع القليل من بياناتك قدر الإمكان".