أكثر 10 مناطق رهناً للأراضي التجارية في دبي

يعكس حجم التمويلات التي ضختها المؤسسات المالية بالسوق العقاري في دبي وخاصة في الأراضي التجارية صورة دقيقة الملامح لحجم الطلب المدعوم بتزايد ثقة المستثمرين، كما يعكس من جهة أخرى عودة القطاع العقاري لقيادة سوق التمويل مجدداً. وتمكنت عقارات دبي من استعادة جاذبيتها لكسر القيود التي فرضتها البنوك والمصارف بعد 2008.
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