إصدار جديد من «سناب» لأجهزة آيفون

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي والمحادثة «سنابشات» إصداراً محدثاً المرة الثانية في ستة أشهر لمستخدمي الهواتف الذكية «آيفون»، على أمل استعادة المستخدمين الذين لم يشعروا بالارتياح مع الإصدار السابق الذي تم طرحه في وقت سابق من العام الحالي.

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الإصدار الجديد من تطبيق «سنابشات» يمثل تراجعاً عن بعض الخصائص التي لم تجد صدى كافياً لدى المستخدمين بما في ذلك عودة نظام التسلسل الزمني إلى خدمتي «سناب» وشات وإعادة القصص التي يرسلها أصدقاء المستخدم إلى الظهور على التبويب الأيمن في نافذة المحادثة. كما أضافت الشركة المطورة إلى الإصدار الجديد خاصية جديدة بالاشتراك تسهل العثور على القصص أو العروض التي يرسلها أصدقاء أو ناشرون مفضلون لدى المستخدم. وأضاف الموقع إن عدداً قليلاً من الشركات هي التي تتراجع عن إصداراتها المعدلة، لكن «سنابشات» استجابت لضغوط المستخدمين بعد خسارتها ملايين المستخدمين بسبب الإصدار الذي طرحته في وقت سابق من العام الحالي.

من ناحيته، قال إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة «سنابشات» إنه متفائل بالإصدار الجديد للتطبيق، على أساس استمرار التجربة والتعلم. يذكر أن الإصدار الجديد لتطبيق «سنابشات» يعمل فقط مع أجهزة آيفون التي تعمل بنظام التشغيل «آي. أو. إس» في حين لم تشر الشركة إلى الموقف بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد».