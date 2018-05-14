برنامج جديد لإخفاء المعلومات السرية داخل الملفّات النصية

ابتكر باحثون في كلية الهندسة بجامعة كولومبيا الأميركية برنامج كمبيوتر جديداً يحمل اسم «فونت كود»، من أجل إخفاء المعلومات السرية داخل الملفات النصية التقليدية عن طريق تغيير شكل حروف الكتابة أو التشويش عليها.

ويجري برنامج «فونت كود» تشويشاً على أشكال حروف الكتابة داخل النص من أجل تشفير الرسالة السرية داخله، مع إمكان فك تشفير هذه الرسالة في وقت لاحق.

وأفاد الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في البحوث العلمية والتكنولوجيا بأن هذا البرنامج يعمل مع معظم الخطوط المستخدمة في برامج معالجة النصوص، ومع مختلف أنواع الوثائق، كما أنه يحافظ على سرية الرسالة حتى في حالة طباعة النص على الورق أو تغيير صيغة التخزين الأصلية إلى صيغة أخرى.

وقال تشانجشي زينج الأستاذ المساعد في مجال علوم الكمبيوتر بالجامعة والمشرف على البرنامج: «إن برنامج فونت كود له استخدامات أكثر عملية بالنسبة للشركات التي تريد منع التلاعب في وثائقها».