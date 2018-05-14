أسس شركة بـ200 دولار وباعها بـ10 ملايين بعد أشهر

تحفل قصص رواد الأعمال بالعديد من الشخصيات الملهمة، ومنها حكاية رجل يبلغ من العمر 34 عاماً حوّل 200 دولار إلى شركة باعها بأكثر من 10 ملايين دولار في غضون عدة أشهر.

فقبل ثلاثة عشر عاماً، كان «تريفور تشابمان»، طالباً جامعياً مفلساً، يدق أبواب المنازل لبيع مواد مكافحة الحشرات لكسب دخل إضافي، لكنه ما لبث أن أطلق عملية بيع خاصة به وهي شركة تركيب الألواح الشمسية التي توسعت بسرعة في ثلاث ولايات. لكن بعد مرور عامين، أدرك أن ثمة شيئاً مفقوداً في حياته، فقام بإنفاق 200 دولار لإطلاق موقع» LDSman.com»، وهو عبارة عن متجر إلكتروني يقدم تشكيلة غريبة من المواد المستوردة من الصين مثل بنطلون كيفلر ومعجون أسنان الفحم وكراسي الاستلقاء القابلة للنفخ وغيرها.

وفي غضون ثلاثة أشهر، انتقل تشابمان من قضاء 12 ساعة في شركة الطاقة الشمسية الخاصة به، لقضاء ساعة ونصف فقط أسبوعياً في موقعه، في الوقت الذي حقق فيه مبيعاته الأولى مليون دولار. بعد ذلك، وفي عام 2018، باع شركة LDSman، إضافة إلى شركته اللوجستية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، لشركة قابضة في صفقة تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار.

وأقنعت التجربة تشابمان بأن التجارة الإلكترونية توفر أفضل فرصة لأي شخص للتحكم بوقته وكسب المال، حتى بالنسبة للأشخاص الذين يفتقرون للخبرة الباحثين عن شيء يطلقونه، كما فعل هو.