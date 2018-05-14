الطلب على السفر إلى الشرق الأوسط يجذب اهتمام الآسيويين

كشفت «إكسبيديا غروب» أن عدد المسافرين الذين يزورون الشرق الأوسط من الصين زادوا بصورة ملحوظة وأن هذه الأعداد سوف تواصل ازديادها.

وقالت في بيانات حول الربع الأول 2018 إنه من المتوقّع أن يقوم 2.5 مليون مسافر من الصين على الأقل بزيارة دول مجلس التعاون الخليجي كل عام بحلول 2021.

وكشفت البيانات الصادرة عن تصدّر المسافرين الآسيويين قائمة الطلب الدولي على السفر داخل المنطقة، مع تصنيف المسافرين من الصين ضمن أعلى 3 مناطق آسيوية يسافر مواطنوها إلى الشرق الأوسط. ومن الأسواق الآسيوية الأخرى التي أظهرت ازدياداً مرتفعاً في الطلب الهند التي احتلّت المرتبة الرابعة عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى آسيا، كما احتلّت كوريا الجنوبية واليابان المرتبتين الثانية والرابعة على التوالي بين المناطق الآسيوية.

وأوضحت البيانات أن الطلب على السفر داخل المنطقة زاد بشكل جيد على العام السابق، إضافة إلى نموّ ملحوظ على الطلب في أعداد المسافرين إلى الكويت بنسبة تصل إلى 60%.

ومن المتوقع ازدياد أعداد مستخدمي الهاتف الذكي عالمياً لتصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار مستخدم في العام 2019. وقد يكون هذا النمو في استخدام الهاتف الذكي هو السبب في تفضيل المسافرين بصورة متزايدة اختيار حجز رحلاتهم على المنصة الخاصة بالأجهزة المحمولة أكثر من الوسائل الأخرى. وأكدت بولا دي كيجزر، كبيرة مديري إدارة السوق بالشرق الأوسط، والمحيط الهندي، وأفريقيا، واليونان وتركيا في «إكسبيديا غروب» أن البيانات توضح أن هناك ازدياداً في أعداد المسافرين القادمين من آسيا، وخاصةً المسافرين من الصين. ومن المقترح أن يكون الدافع وراء هذا الازدياد هو الأمور المحفّزة على السفر محلياً والمتوافرة داخل المنطقة؛ والتي تشمل منح الفيزا عند الوصول للزائرين الصينيين وقبول استخدام بطاقات الائتمان الصينية.