توقعات بهدوء تداولات الأسهم في رمضان

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان الاقتصادي» أن عينة كبيرة من القرّاء تتوقع هدوء التداولات في أسواق الأسهم خلال شهر رمضان، وكشف الاستطلاع، الذي ينشر أسبوعياً لرواد موقع البيان وفيس بوك وتويتر، ويتناول واحدة من القضايا المثارة على الساحة الاقتصادية المحلية، أن 74% يتوقعون هدوء التداولات في رمضان، فيما قال 26% إن التداولات ستشهد زخماً بالتزامن مع نهاية موسم نتائج الربع الأول.

وكشف الاستطلاع، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة، أن 72% يعتقدون أن الأسواق ستهدأ في رمضان، بينما رأى 28% أنها ستبقى كما هي، فيما كشف استطلاع «تويتر» أن 78% قالوا نعم لهدوء التداولات في رمضان، و22% قالوا لا، بينما كشف استطلاع «فيس بوك» أن 73% قالوا نعم لهدوء التداولات في رمضان، و27% قالوا لا.

ورجّح خبراء ومحللون استقرار أداء أسواق الأسهم خلال رمضان، خصوصاً أن بداية الشهر الكريم ستكون مع نهاية موسم إفصاحات الربع الأول، وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية: إن نشاط أو هدوء الأسواق لم يعد مرتبطاً بالشهر الكريم، حيث شهدنا العام الماضي نشاطاً قوياً خلال الأيام الأولى من رمضان، لكن السوق دخل بعدها في حالة من الهدوء والاستقرار.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان»: إن الأسواق في رمضان عادةً ما تشهد هدوءاً نسبياً وانحساراً في التداولات، وأضاف أن الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل عادةً ما تشهد تراجعاً وانخفاضاً ملحوظاً في السيولة، لكن تعاود الأسواق الصعود في منتصف الشهر.

في السياق ذاته، قال المحلل المالي عمرو حسين: إن الأسواق تشهد تحركات سلبية حتى قبل رمضان، ومن المتوقع أن تستمر التداولات في الانحسار حتى نهاية الشهر، وظهور محفزات إيجابية جديدة تدعم الأسهم على معاودة الصعود.