25 مليون ساعة عمل آمنة خلال تشييد «داماك تاورز»

احتفت «داماك العقارية» بنجاح مشروعها الرئيس «داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس» بتسجيل 25 مليون ساعة عمل آمنة، وهو ما يفوق معدل ساعات العمل الآمنة في القطاع، الذي يبلغ 3 ملايين ساعة، بثمانية أضعاف. ويشكل هذا الإنجاز نحو ألفي يوم عمل من دون وقوع حوادث، ما يبرهن الاهتمام الكبير الذي توليه «داماك العقارية»، وشركاؤها لسلامة العمال.

وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات لدى «داماك العقارية»: «يمثل توفير بيئة عمل خالية من الحوادث أهم معايير الأداء بالنسبة لنا، حيث تشكل سلامة العمال عاملاً أساسياً في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة باختيار شركائنا عند تنفيذ العمليات الإنشائية.

وقد يتطلب داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس، المكون من 4 أبراج، بذل جهود كبيرة وعناية خاصة خلال عمليات الإنشاء، وفي الوقت الذي نعمل فيه على استكمال المراحل القليلة المتبقية من المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، يسعدنا أن ننجح في تسجيل رقم قياسي جديد فيما يتعلق بالسلامة، بالتعاون مع شركائنا في موقع المشروع».

ويتم تطوير المشروع بالتعاون مع شركة «باراماونت هوتيلز آند ريزورتس»، ويصل ارتفاع المجمع الحائز على الكثير من الجوائز إلى 250 متراً.