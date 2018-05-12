«هواوي» تحسم صراع أفضل كاميرا للهواتف الذكية

حسمت شركة «هواوي» أخيراً موجة التنافس التي احتدمت طويلاً من أجل تقديم أفضل كاميرا للهواتف الذكية، وذلك بعد إطلاق هاتفها الجديد هواوي بي 20 برو الجديد، حيث حصد الهاتف إشادة واسعة النطاق حول العالم. بحسب البوابة العربية للتقنية.

ويشتمل الجهاز على أول كاميرا ثلاثية من نوع لايكا تعتبر الأكثر تطوراً في العالم، لتشمل مستشعراً متعدد الألوان بدقة 40 ميغابيكسل، ومستشعرا أحادي اللون بدقة 20 ميغابيكسل ومستشعرا ثالثا بدقة 8 ميغابكسل، مع تقديمه لعدسات مقرّبة للتصوير عن بعد دون فقدان أي تفاصيل بعد التقريب، مدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين التقاط صور قوية بذكاء خارق، كما يوفر الهاتف مزايا يفتقر إليها أي جهاز آخر في السوق، حيث تم ضبط كاميرا الهاتف لتنافس أفضل الكاميرات الرقمية العاكسة أحادية العدسة من حيث جودة ووضوح الصور.

ويتمتع الجهاز بوظائف متطورة، فهو مدعوم بإمكانات الذكاء الاصطناعي التي يوفرها معالج كيرين 970، مما يعني أن كاميرا الهاتف تقوم بالتفكير بالنيابة عن المستخدمين وتتنبأ جيداً بمتطلّباتهم ، وتتكيف تلقائياً معها لتمنحهم أفضل النتائج.

وتتيح تكنولوجيا التعرّف على المشهد والأجسام في الوقت الحقيقي المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر رصد أكثر من 500 سيناريو ومشهد ضمن 19 فئة، وذلك لاختيار المزايا المطلوبة في اللحظة المناسبة، سواء عند تصوير السماء الزرقاء الصافية أو الناس أو الحيوانات الأليفة. كما تقوم الكاميرا بضبط الإضاءة وانتقاء المعايير الأمثل للمشهد، وتساعد ميزة تعزيز الجمال الطبيعي لصور السيلفي على التقاط أدق التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.