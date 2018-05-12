300 مليون يورو كلفة إضراب عمال السكك الحديد في فرنسا

اعتبر رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية غيوم بيبي أمس أن إضراب عمال السكك الحديد سيكلف شركة السكك الحديد الفرنسية «أكثر من 300 مليون يورو على الأرجح»، لكنه توقع أن لا يستمر التحرك هذا الصيف.

وينفذ عمال السكك الحديد الذين يحتجون خصوصاً على إلغاء بعض امتيازاتهم، منذ بداية أبريل إضراباً ماراثونياً يتضمن توقفاً عن العمل يومين كل خمسة أيام، حتى نهاية يونيو.

لكن تحركهم كشف عن مؤشرات تعب في الأسابيع الأخيرة مع تراجع عدد المضربين. وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية عن «عملية لاستعادة» زبائنها، من خلال بيع 3 ملايين بطاقة للقطار السريع بأقل من 40 يورو هذا الصيف.