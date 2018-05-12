تطوير وظائف جديدة على ويندوز 10

كشفت شركة مايكروسوفت في التحديث الرئيسي التالي من ويندوز 10 والذي يحمل الاسم الرمزي «ريدستون 5» وبعد أن ظل قيد الاختبار لعدة أسابيع حتى الآن، عن بعض الميزات التي تم تجربتها، ومنها ميزة Sets لكافة تطبيقات ويندوز 10، فإن مايكروسوفت بصدد تغيير طريقة عمل ميزة زرّي Alt-Tab. وفق ما ذكره موقع «التقنية بلا حدود».

فبدلاً من التنقل بين التطبيقات فقط، تقوم مايكروسوفت بتجربة السماح لمستخدمي ويندوز 10 بالتبديل بين علامات التبويب يوضع داخل واجهة Alt-Tab، مع العلم أن مايكروسوفت لم تقم بإصلاح أداة تبديل المهام Alt-Tab لسنوات، مما يعني أن هذا يبدو وكأنه إضافة رئيسية. وبشكل أساسي فهذا يعني أن ميزة Alt-Tab ستعمل الآن للتطبيقات وعلامات التبويب المتصفح أو علامات تبويب التطبيق، في الوقت الذي تعمل فيه أيضاً مايكروسوفت على جلب مجموعة من التطبيقات المبوبة إلى Timeline.