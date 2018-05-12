الإمارات موطن 6 علامات تجارية بين الـ10 الأفضل إقليمياً

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احتلت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» المركز الأول باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً للتقرير السنوي لعام 2018 لوكالة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم الأعمال والعلامات التجارية والاستراتيجية، وارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ «اتصالات» بنسبة 40%، لتصل إلى 7.7 مليارات دولار ما يعادل 28.3 مليار درهم.

العلامات التجارية الـ10 الأعلى قيمة في المنطقة

اتصالات

تصدرت ترتيب القائمة لعام 2018، متقدمةً من المركز الثالث في 2017، حيث بلغت قيمة العلامة التجارية 7702 مليون دولار من 5512 مليون دولار في 2017 بزيادة 40%.

طيران الإمارات

احتلت المركز الثالث في 2018 حيث سجلت قيمة العلامة التجارية خلال العام الجاري 5.336 مليارات دولار من 6.082 مليارات دولار في العام الماضي.

بنك الإمارات دبي الوطني

جاءت في المرتبة السادسة في 2018 وبقيمة لعلامته التجارية خلال العام الجاري بلغت 3.534 مليارات دولار من 3.406 مليارات دولار في 2017 بنمو نسبته 4%.

بنك أبوظبي الأول

احتلت المركز الـ8 ضمن قائمة العلامات التجارية في المنطقة محققة قيمة 3.106 مليارات دولار وحازت العلامة التجارية للبنك على تصنيف «إيه إيه» في 2018.

إعمار العقارية

قفزت إلى المركز التاسع في العام الحالي من المركز الـ16 في 2017، وبقيمة لعلامتها التجارية بلغت 2.674 مليار دولار من 1.919 مليار دولار بالعام الماضي بزيادة نسبتها 39%.

دو

احتلت المرتبة الـ10 في قائمة العلامات التجارية في الشرق الأوسط بقيمة بلغت 2.641 مليار دولار في 2018 من 2.020 مليار دولار في 2017.

العلامات التجارية العشر الأقوى في الشرق الأوسط بقياس «بي إس آي»

87.9

تصدرت العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» المؤشر خلال العام الجاري.

83.5

كانت من نصيب اتصالات لتحتل المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق في 2018.

81.2

احتلت المركز الرابع على المؤشر علامة بنك الإمارات دبي الوطني خلال العام الجاري.

80.4

جاءت علامة بنك دبي الإسلامي في المرتبة الخامسة على مؤشر «بي إس آي» في 2018.

79.1

احتلت علامة بنك أبوظبي التجاري المركز السابع على مستوى الشرق الأوسط في المؤشر خلال العام الجاري.

35.1

مليار دولار قيمة العلامات التجارية الإماراتية التي تبوأت الترتيب في 2018 بإجمالي نسبته 43% من سوق العلامات التجارية في الشرق الأوسط.