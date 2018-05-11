«ناسا» و«أوبر» يطوّران تقنية التاكسي الطائر

وقّعت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) وشركة تكنولوجيا خدمات النقل الذكي (أوبر تكنولوجيز) اتفاقاً ثانياً للتعاون بهدف تطوير نماذج للتاكسي الطائر والذي سيعزز خدمات النقل الجوي داخل المدن الأميركية.

وذكرت "ناسا" أن الاتفاق يمهد الطريق أمام استكشاف مفاهيم وتقنيات جديدة مرتبطة بخدمة النقل الجوي الحضري داخل المدن بهدف تطوير نظام مستقبلي آمن وفعال للنقل الجوي في المناطق السكنية.

ووفقاً لهذا الاتفاق فإن "أوبر" ستعرض خططها لإقامة شبكة لتشارك خدمات النقل الجوي الحضري.

وقال "جاي وون" المدير المشارك لإدارة أبحاث الطيران في وكالة "ناسا" إن "النقل الجوي الحضري يمكن أن يمثل ثورة في طريقة نقل الناس والبضائع داخل مدننا وتغييرا جذريا في نمط حياتنا كما حدث مع الهواتف الذكية".

وسيتم استخدام البيانات التي توفرها "أوبر" لمحاكاة طائرة صغيرة لنقل الركاب أثناء طيرانها عبر قاعدة مطار دالاس فورت وورث حيث توجد منشأة أبحاث تابعة لناسا . وسيساعد تحليل هذه المحاكات في تحديد عوامل السلامة عند إقلاع أو هبوط هذه الطائرات في ظل نظام ملاحة جوية يعاني من الازدحام.

يقول "جيف هولدن" مدير الإنتاج في "أوبر" إن الاتفاقية "تسمح لنا بالجمع بين الخبرات التكنولوجية واسعة المدى لأوبر مع خبرات ناسا الممتدة لعقود في المجالات المتعددة وهو ما يعد عاملاً حيوياً لاستخدام أنظمة النقل الجوي الحضري".