توقُّع نمو عدد السياح للشرق الأوسط 6 %

توقعت منظمة السياحة العالمية نمو معدلات عدد السياح الوافدين لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 4 - 6 % خلال عام 2018 الجاري.

وقال تقرير صادر عن المنظمة، حول اتجاهات السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018، على هامش المؤتمر الاقليمي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد بمنتجع شرم الشيخ المصري، أنه من المتوقع أن تنمو أعداد السياح على المستوى الدولي بنسبة 4 -5 بالمائة، فيما يتوقع أن ترتفع أعداد السياح الوافدين لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 4 -6 % خلال عام 2018.

واستند التقرير في توقعاته على تحليل الاتجاهات السياحية لعام 2017، ومؤشر الثقة الخاص بمنظمة السياحة العالمية، والتوقعات الاقتصادية.

ورصد التقرير عدداً من السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تؤثر على الأداء السياحي وتدعم توقعات النمو خلال عام 2018، من بينها الاستقرار السياسي، وتعزيز التدابير الأمنية، وتنويع السوق والمنتجات وسياسات تسهيل تأشيرات الدخول، ورفع القيود المفروضة على السفر.

وأشار التقرير إلى أن بعض المقاصد السياحة بالشرق الأوسط باشرت بالفعل بالتخطيط لتنفيذ تدابير، إضافية من شأنها أن تساعد على استعادة النمو أو الحفاظ عليه أو تسريعه في السنة الحالية والسنوات اللاحقة.