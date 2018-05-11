سياحة أبوظبي.. إنجازات نوعية ونمو مستمر

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تواصل أبوظبي جهودها لترسيخ وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم، إذ تظهر الإحصائيات زيادة كبيرة في عدد نزلاء الفنادق بنحو 11% إلى 1.3 مليون نزيل خلال الربع الأول 2018 وسط توقعات بارتفاع أعدادهم إلى 5.5 ملايين بنهاية العام.
12.3 % نمو نزلاء المنشآت الفندقية
464.96 ألف نزيل
40.8 ألف نزيل صيني بنمو 15.4%
35.2 ألف نزيل هندي بزيادة 32%
28 ألف نزيل بريطاني بنمو 24%
19.3 ألف نزيل أميركي بنمو 29%
18.8 ألف نزيل ألماني بنمو 36%
نمو النزلاء وفقا للمنطقة
12.8 % أبوظبي
22.7 % الظفرة
5.3 % العين
حصاد الربع الأول
1.3 مليون نزيل بنمو 11%
31 % نمو النزلاء الصينيين
30 % نمو النزلاء الهنود
25 % نمو النزلاء البريطانيين
27 % نمو النزلاء الألمان
24 % نمو النزلاء الأميركيين