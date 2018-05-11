«غوغل» تعلن عن أحدث تقنياتها

تختتم شركة غوغل مؤتمرها السنوي للمطورين Google I /‏‏‏‏ O 2018 والذي أقيم في الفترة ما بين 8 إلى 10 مايو الجاري في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويُعتبر هذا المؤتمر من أبرز الأحداث التقنية المنتظرة كل عام حيث تكشف فيه غوغل عن جديدها في مجال الهواتف الذكية، وجهودها في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ونظام تشغيلها للأجهزة الذكية أندرويد، بالإضافة إلى التحديثات الجديدة لمساعدها الشخصي الذكي Google Assistant، وغيرها من منتجاتها المميزة.

واعتبر ساندر بيتشاي المدير التنفيذي لـ "غوغل "منذ سنوات أن الذكاء الاصطناعي هو الخلطة السرية لمستقبل الشركة، حيث قال: "إن هذا المجال يمنحنا البرامج التي تستطيع رؤية وفهم العالم، وتحديد الأشياء وتحليل اللغة الطبيعية وهو ما سيساعد بدوره الكثير من منتجاتنا على التطور خلال السنوات المقبلة".