«بيبسي» تجرّب عربتها الذكية في دبي

أكدت مجلة فوربس أن دبي أصبحت وجهة لأحدث التقنيات، التي كان آخرها "العربة الذكية" التي جربتها شركة بيبسي خلال مؤتمر "ستيب"، الذي جمع رواد الأعمال ومحبي التكنولوجيا والعالم الافتراضي في دبي.

وتعد تلك العربة نموذجاً أولياً لسيارة "بيبسي سمارت كارت"، التي تتصل بمركز بيبسي الذكي، حيث تمكن حضور المؤتمر من طلب مشروبات البيبسي من خلال تطبيق" فيسبوك ماسنجر"، أما المشترون المحتملون فيمكنهم مسح رمز، ثم التحدث إلى "سلة التسوق الذكية" لطلب شراب أو وجبة خفيفة، قبل استلام طلبهم من كوة خاصة موجودة على جانب العربة.

وعلى عكس المنتجات القديمة، حيث كان تخزينها يعتمد على العنصر البشري، فإن "مركز بيبسي الذكي" يستخدم أجهزة الاستشعار، والبيانات لمعرفة متى تنخفض المخزونات، حيث تعود العربة بشكل ذاتي إلى "قاعدتها" لإعادة تخزينها.

وتتميز دبي بكونها مكاناً ممتازاً لتجربة هذه التقنية، لأنها تمثل مدينة ذكية قد تكون موجودة على هذا الكوكب، ويمكن للعربة الذكية العمل في مراكز الطعام، وغيرها من الفعاليات مثل الحفلات الموسيقية والمهرجانات.

يشار إلى أن الفعاليات التجارية تشكل أرضية ممتازة لعرض أحدث التقنيات، التي ما لبثت أن أصبحت لاعباً أساسياً في تلك المعارض، وكان من بينها السيارات الطائرة، والطائرات بدون طيار.

وأصبحت دبي وجهة لمثل تلك التقنيات، حيث تتمتع "هايبرلوب" بحضور قوي في الإمارة، فيما يكتسب إعلان الإمارة عن التاكسي الطائر زخماً قوياً. وقريباً جداً يبدو أننا سنرى أحدث وسائل النقل محلقة في الأجواء.