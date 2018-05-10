استقالة المدير المالي لـ"سناب"

كشف تقرير صحفي أن درو فولتيرو المدير المالي لشركة سناب سيتخلى عن منصبه في 15 مايو الجاري، ليخلفه تيم ستون من شركة أمازون، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس قسم الشؤون المالية في أمازون، لكن لديه، أيضًا، خلفية بالمحتوى الرقمي والخدمات الحسابية، حيث تمثل الأخيرة أهمية كبيرة لشركة سناب.

وقالت الشركة في بيان: إن فولتيرو سيتولى بعض المهام الأخرى، إذ سيبقى في الشركة حتى 15 أغسطس كمستشار مدفوع الأجر "غير موظف" لتسهيل عملية الانتقال.

وقال المدير التنفيذى إيفان شبيجل في بيان: "أنا ممتن للغاية لـ «درو» وإسهاماته الكثيرة في نمو برنامج سناب. لقد قام بعمل مذهل كونه مديراً مالياً في Snap، وبناء فريق قوي ومساعدته في توجيهنا من خلال تحولنا لأن نصبح شركة عامة".