حلول «الإمارات فريش» تنقل الشحنات إلى 155 محطة

أتمّت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، سنة كاملة بنجاح في نقل المنتجات سريعة العطب باستخدام حلول «الإمارات فريش» المبتكرة المخصصة لنقل مختلف أنواع الشحنات الحساسة جواً عبر شبكة خطوطها الواسعة، التي تغطي أكثر من 155 محطة عبر العالم.

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية منذ إطلاق حلول «الإمارات فريش» في أبريل 2017، نقلت «الإمارات للشحن الجوي» نحو 400 ألف طن من المنتجات سريعة العطب باستخدام منتجات «سكاي فريش» بفئاتها الثلاث.

وتجمع منتجات الإمارات سكاي فريش بين البنية الأساسية المتطورة للإمارات للشحن الجوي في مركزها بدبي، وأسطول حديث من طائرات الجسم العريض يضم طائرات مخصصة للشحن، ومجموعة من الحلول المبتكرة لسلسلة الشحن المبرد، بما في ذلك المنصات المبردة الجديدة ذات التهوية والموظفون من ذوي الخبرة لضمان المحافظة على نضارة المواد سريعة العطب، مثل الفواكه والخضار والأسماك الطازجة والمأكولات البحرية واللحوم والزهور، خلال عملية النقل الجوي بأكملها.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: لقيت منتجات الإمارات فريش منذ إطلاقها في العام الماضي ترحيباً وردوداً إيجابية من العملاء. وتتيح لنا الفئات الثلاث لهذه الحلول تلبية مختلف متطلبات مصدري المنتجات سريعة العطب. وسوف نواصل العمل مع عملائنا والاستثمار في تطوير حلول الإمارات فريش وجميع منتجاتنا الأخرى لكي نبقى محافظين على ريادتنا وميزاتنا التنافسية.

وتشكل الفواكه والخضروات الطازجة أكبر فئة من المنتجات سريعة العطب التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي، وقد زادت كميات هذه المنتجات التي نقلتها عبر العالم العام الماضي على 150 ألف طن، صدر خمسها تقريباً من الهند، كما اتجه نصفها تقريباً إلى الإمارات لتلبي متطلبات المقيمين فيها من مختلف مناطق العالم. ومع بداية موسم تصدير المانغو من شبه القارة الهندية وقدوم شهر رمضان، فإن الإمارات للشحن الجوي تشهد منذ مايو الجاري واحداً من أكثر مواسمها إشغالاً لنقل المنتجات سريعة العطب.