«ون زعبيل» أيقونة تزين أفق دبي

ذكر تقرير نشرته نايت فرانك، شركة الاستشارات العقارية العالمية، أن أفق دبي يشهد تحولاً أكثر جمالاً وروعة بفضل أحدث تصاميمها الفخمة «ون زعبيل»، الذي سيعلو شامخاً في وسط المدينة ويضم «ذا لينكس» أكبر المباني المعلقة في العالم بارتفاع يزيد عن 100 متر عن سطح الأرض.

وأضافت الشركة: تُعتبر دبي بأبراجها الشاهقة، وناطحات سحابها العملاقة ذات الوجهات الزجاجية التي تعكس زرقة السماء العميقة لسماء الصحراء، معلماً مهيباً للعصر الحديث. والآن تقوم شركة تطوير العقارات «إثراء دبي» بإضافة فصل جديد لقصة هذه الأفق الشهيرة من خلال مشروع مذهل جديد متعدد الاستخدامات، أطلق عليه «ون زعبيل».

ويعتبر «ون زعبيل» صرحاً معمارياً يعكس الفخامة المطلقة في قطاع الضيافة حيث يوفر وجهات مثالية لمجتمع دبي المزدهر والزائرين الباحثين عن تجربة متميزة وفريدة من نوعها.

والعمل جارٍ في بناء هذا المشروع التاريخي، الذي صممته شركة الهندسة المعمارية اليابانية نيكين سيكي، ومن المقرر الانتهاء منه في العام 2020 كجزء من خطة التنمية طويلة الأجل للمدينة.

يتكوّن المشروع من برجين متجاورين يتألّف أحدهما من 67 طابقاً والآخر من 57 طابقاً، مشيّديَن فوق منصّة من متاجر التّجزئة يقطعهما طابق معلّق، «ذا لينكس»، على ارتفاع 100 متر. وسوف يكون هذا الطابق الفريد بتصميمه صلة وصل بين البرجين ليقدّم للزوّار العديد من الخيارات الجاذبة من عروض ومطاعم حائزة على نجوم «ميشلن» واستراحات وغيرها.

كما تتوفّر منصّة محلّات التجزئة على المستوى الأرضي تحت اسم «ذا جاليري» وهي مؤلّفة من 3 طوابق توفّر خيارات تسوّق عدّة تمثّل التجربة الأمثل للتسوّق إضافة إلى الأماكن الترفيهيّة الممتعة. كما سيوفّر «ون زعبيل» وحدات سكنية فاخرة من شقق ودوبلكس، إضافة إلى مساحات تجاريّة مصمَّمة خصِّيصاً لتناسب احتياجات المكاتب المرموقة والمقرّات الرئيسيّة للشركات العالميّة.

ويتضمن المشروع الفنادق الفخمة الّتي تقدِّم خدمات الضّيافة المميّزة والرّاقية لزوّار الشركات والسيّاح على حد سواء. وممّا لا شكّ فيه أن «ون زعبيل» مشروعاً يعكس روح الريادة في دبي، المدينة السبّاقة الّتي صوّرت المستقبل في الوقت الحاضر ولم تتردّد باحتضان الابتكار ولا أن تبرع بالتطوّر على كافّة الصعد.