تطبيق جديد لويندوز يربط الهواتف بالأجهزة المكتبية

قامت مايكروسوفت بإزاحة الستار عن تطبيق جديد لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 يحمل اسم Your Phone، يربط الهواتف الذكية بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ليسمح لمستخدمي نظام ويندوز 10 بالوصول إلى النصوص والصور والإشعارات الموجودة على هواتفهم من خلال أجهزتهم المكتبية.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Build 2018 أمس في واشنطن. وتختلف ميزات التطبيق وفقًا لنظام تشغيل الهاتف الذي سيرتبط به هل هو أندرويد أم آي أو إس iOS، ولكن يمكن لمايكروسوفت أن تقدم ميزات أكثر بكثير لهواتف أندرويد التي ستتصل بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز10 بحيث لا تضطر إلى استخدام هاتفك أثناء العمل على جهاز كمبيوتر.