مستثمر في دبي يشتري فندق «نيويورك بلازا» بـ 600 مليون دولار

أعلن مستثمر في دبي، أنه اشترى، بالتعاون مع شركة تطوير عقاري أميركية ضخمة، فندق «نيويورك بلازا»، حيث يسعى لتحويل المَعلم الشهير إلى علامة تجارية عالمية، مرجحاً افتتاح فرع له في الإمارات بحلول 2020.

وأبرمت شركة «وايت سيتي فنتشرز»، المملوكة لشهال خان، ومقرها دبي، الصفقة، بالاشتراك مع شركة كمران حكيم في الولايات المتحدة، لإتمام عملية الشراء، التي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار. وقال خان إن فندق بلازا مميز للغاية، لكنه لم يسبق أن تحول إلى علامة تجارية عالمية.

وظهر الفندق التاريخي في عدة أفلام، بينها فيلم «هوم ألون 2» الشهير، الذي ظهر مالكه آنذاك، وهو الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، في إحدى اللقطات في البهو. والفندق كان ضمن الاستثمارات التي تملك شركة المملكة القابضة التابعة للملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، حصة مسيطرة فيه.

وأكد خان، أنه تم بالفعل التوقيع على الصفقة، موضحاً أن الملكية ستنتقل رسمياً بتاريخ 25 يونيو، وقال: «أبحث عن مكان، ربما الصين أو حتى في أوروبا، لكنني أعتقد أنه سيكون من الجيد إقامة الفندق الوحيد الآخر تحت علامة بلازا التجارية في أبوظبي أو دبي». وأضاف: «لدي الكثير من الأعمال التجارية في باكستان، ولذا، فإن موقع دبي مركزي بالنسبة إلي، لربما أكثر من لندن». وأكد خان أنه يخطط للسفر إلى الإمارات هذا الأسبوع، للبحث في إمكانية ذلك، وقال: «أخطط لافتتاح بلازا في الإمارات بحلول 2020».

وتُعرف الإمارات باجتذابها أبرز العلامات التجارية في العالم، على غرار متحف اللوفر أبوظبي، الذي تم افتتاحه في نوفمبر الماضي. وباتت دبي مركزاً رئيساً للشحن والترانزيت، حيث صنف مطارها الدولي، على أنه الأكثر إشغالاً في العالم، طبقاً لعدد المسافرين الدوليين في 2017، للعام الرابع على التوالي، مع مرور 88,2 مليون مسافر عبره. وتسعى الإمارة إلى اجتذاب 20 مليون زائر سنوياً، بحلول تاريخ استضافتها لمعرض «إكسبو» الدولي في 2020.