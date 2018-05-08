إنترنت الأشياء يعيد صياغة تجارة التجزئة مستقبلاً

يتجه تجار التجزئة إلى اعتماد البيانات الكبيرة والتحليلات وإنترنت الأشياء، بهدف تشكيل بيئة تجارية جديدة، قادرة على تزويد العملاء بتجربة تسوق مخصصة وفريدة، حيث إنها سوف تعيد صياغة تجارة التجزئة مستقبلاً.

ويتفق خبراء القطاع على دور الأداء والراحة والتجارب الفريدة للعملاء، في تشكيل عوامل التفرد الرئيسة للتنافسية بين تجار التجزئة، والتي تكفل تفوّقهم على غيرهم، بهدف زيادة الإيرادات. وعلى هذا الأساس، أصبحت إدارة البيانات الذكية، بمثابة ضرورة استراتيجية خاصة بين اللاعبين في قطاع التجزئة.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «مايكرو ماركت مونيتور» البحثية، يتوقع أن يصل حجم قيمة البيانات الكبيرة ومعلومات الأعمال وسوق التحليلات في الشرق الأوسط، إلى 12.38 مليار دولار بحلول 2020، مدفوعة بشكل أساسي، بالتحول الذي يشهده نمط استخدام إنترنت الأشياء، وخدمات الحوسبة السحابية، وظهور معلومات الأعمال المتنقلة، والحلول المحددة بالمجال.