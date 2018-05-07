«أبوظبي الإسلامي» يطلق 100 مبادرة في المسؤولية المجتمعية للشركات

يعتزم «مصرف أبوظبي الإسلامي» غرس 1500 شجرة في كافة أنحاء الدولة، إحياءً للذكرى المئوية لميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس لدولة الإمارات. تأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات العديدة التي تضطلع بها «لجنة عام زايد» و«مجلس المسؤولية المجتمعية» في المصرف.

واحتفاءً بمئوية زايد، يعتزم أبوظبي الإسلامي إطلاق 100 مبادرة في المسؤولية المجتمعية للشركات في هذا العام، والتي ستتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات كالتبرع بالدم والأنشطة الرمضانية والتعليم المالي وزيارات للمشافي ودور العجزة وأنشطة لليتامى وأصحاب الهمم.

وقال عادل الزرعوني، رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية في المصرف: «لقد ترك الوالد المؤسس (طيب الله ثراه) العديد من القيم النبيلة التي يلتزم بها المصرف وتمثل اليوم جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية. وباعتبار تلبية احتياجات الناس تمثل أولويتنا الرئيسية، نحرص باستمرار على إطلاق مبادرات جديدة وهادفة نسعى من خلالها لتحقيق تأثير إيجابي حقيقي في مجتمعنا. وتماشياً مع مبادرة «عام زايد» التي تمثل شعار العام 2018 في الدولة، يواصل المصرف تكثيف وتطوير جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية، وتمثل هذه المبادرات جوهر قيمنا كما تعكس جهودنا الرامية للعب دور أكبر في دعم المجتمعات المحلية».

يذكر أن الشيخ زايد (طيب الله ثراه) كان من أبرز دعاة الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، حيث شكل مصدر إلهام لإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والأفكار المبتكرة في هذا المجال. وقد قررت «لجنة عام زايد» في المصرف غرس الأشجار في 10 مواقع مختلفة لتشمل الإمارات السبع بالإضافة لمنطقة العين والظفرة.