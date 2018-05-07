إنتاجية الموظفين في المنطقة تزيد خلال رمضان

أطلق «بيت.كوم» استبياناً بعنوان «رمضان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، قال فيه أكثر من 9 من كل 10 مجيبين إنهم يخططون للبحث عن عمل خلال شهر رمضان، ويعود سبب ذلك إلى اعتقاد أكثر من ثلثي (68,6٪) المجيبين في المنطقة بأن عدد الشركات التي تقوم بتعيين موظفين جدد يزداد خلال هذا الشهر الفضيل.

وأفاد «بيت.كوم» بأن أنشطة التوظيف عبر الإنترنت لا تشهد أي انخفاض خلال شهر رمضان، حيث شهد موقع «بيت.كوم» تزايداً كبيراً في عدد الوظائف المُعلنة خلال شهر رمضان لعام 2017، إذ تم نشر أكثر من 12 ألف وظيفة في مايو 2017 وأكثر من 15 ألف وظيفة خلال يونيو 2017.

ويوافق 81,7٪ من المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنهم يشعرون بمزيد من الإنتاجية خلال رمضان، بينما قال 14,8٪ منهم إن إنتاجيتهم لا تتغير خلال هذا الشهر الكريم. وقال 61,4٪ من المجيبين إن عبء عملهم يزداد خلال الشهر الفضيل، وقد يعود سبب ذلك إلى انخفاض ساعات العمل، كما أشار إليه غالبية المجيبين (89,4٪).