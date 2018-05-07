«إنستغرام» يتيح خاصية الدفع الإلكتروني

بدأ موقع وتطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام» تشغيل خاصية جديدة تتيح للمستخدمين استخدام بطاقات الائتمان أو الاقتراض الخاصة بهم لسداد التزاماتهم المالية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الخروج من الموقع أو التطبيق والدخول إلى مواقع السداد الإلكتروني المتخصصة.

وذكر موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن «إنستغرام» المتخصص في نشر وتبادل الصور، بدأ بهدوء توفير هذه الخاصية لعدد محدود من المستخدمين في الوقت الراهن.

وبحسب «سي نت دوت كوم» فإن مستخدمي «إنستغرام» يمكنهم كجزء من الخاصية الجديدة، تسجيل بطاقة الائتمان أو الاقتراض الخاصة بهم ضمن بياناتهم الشخصية مع استخدام رقم سري لتأمين استخدامها وحمايتها من القرصنة.