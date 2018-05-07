إطلاق خدمة «سامسونغ باي» في الإمارات بالتعاون مع بنك المشرق

أعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات عن توسيع مزايا خدمة سامسونغ باي في الإمارات، احتفالاً بمرور عام على إطلاق الخدمة في الدولة، ليتم استخدامها في عمليات الدفع عند الشراء عبر الإنترنت وليس فقط في المتاجر.

وتعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط التي تم إطلاق خدمة الدفع الالكتروني فيها باستخدام سامسونغ باي بعد الإطلاق الناجح لهذه الخدمة في الولايات المتحدة وروسيا وسنغافورة. وقد تم إطلاق هذه الخدمة في مجال التجارة الإلكترونية عبر بوابة سي سي أفينو للدفع الإلكتروني بالتعاون مع بنك المشرق.

وتتوافق هذه الخدمة مع جميع أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية (سواء المكتبية أو المتنقلة) وكذلك على تطبيقات الجوال، ما يتيح للمستخدمين إتمام عملية الدفع بشكل سلس ومميز عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المتحركة. يمكن الآن الاستفادة من هذه الخدمة لشراء مجموعة أكبر من السلع والخدمات، مع الاستفادة من المزايا السابقة والتي تنطبق أيضاً على التسوق عبر الإنترنت.

وقال محمد غرايبة، رئيس قسم مجموعة أعمال الهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق هذه الميزة الجديدة لخدمة سامسونغ باي لتمكين المستخدمين من استخدام محفظة الخدمات المالية للجوال لإجراء المزيد من المعاملات، ونحن فخورون بتبسيط وتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت مع ضمان مستويات أمان عالية. ويعتبر هذا الإطلاق خطوة مهمة في مجال تطوير مفهوم التسوق الإلكتروني في الإمارات، كونه يعزز تجربة المتسوقين، ويشجع العملاء للتوجه نحو التسوق الإلكتروني».

من جهته، قال بانكاج كوندرا - رئيس قسم المدفوعات في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: «ستشكل التجارة الإلكترونية الاتجاه الأهم للشركات في الإمارات ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها السوقية 10 مليارات دولار بحلول 2018. ويلعب بنك المشرق دوراً حيوياً في تعزيز هذا النمو، حيث يعتبر أسرع اللاعبين الرئيسيين نمواً في مجال التجارة الإلكترونية على صعيد المنطقة».