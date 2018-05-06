دبي ممتعة حتى في الحرّ

وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية دبي بأنها ممتعة حتى في صيفها الحار.

وأضافت الصحيفة في سياق تقرير نشرته أمس بعنوان «متع صيف دبي مع ادخار هائل»، أن ارتفاع درجة الحرارة في صيف دبي لا يعني على الانطلاق الانتقاص من متعتها وبهجتها، بل على العكس، حيث يمكن لمن يعيش في دبي في موسم الصيف أن يظل منتعشاً على مدار الساعة بفضل ما توفره من تجارب ترفيهية ممتعة ومتنوعة.

واستعرض التقرير مهرجان «مفاجآت صيف دبي» للتسوق، الذي يستمر على مدى شهري يوليو وأغسطس ويتضمن تخفيضات هائلة على أسعار السلع، إلى جانب أنشطة فنية واحتفالية تجوب كافة أرجاء الإمارة، ومنها حدائق الألعاب المائية المدهشة، خاصة حديقة «أكوا فينتشر» للألعاب المائية في فندق أتلانتس النخلة، التي وصفها التقرير بأنها إحدى أبرز أيقونات دبي.

وسرد التقرير باقي الوجهات الترفيهية الأخرى في دبي، ومنها منحدر «سكي دبي» للتزلج على الجليد في مول الإمارات، برواز دبي، ومدينة ملاهي «دبي باركس آند ريزورتس»، التي وصفها بأنها أكبر مدينة ملاهي متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، وغيرها من الوجهات.