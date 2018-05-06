«ذا ستار»: دبي مدينة لا تعرف المستحيل

نشرت صحيفة «ذا ستار» تقريراً بعنوان: «ما يمكن أن تتعلمه كينيا من دبي ببساطتها ونظامها ومرحها»، تناول المزايا السياحية الهائلة التي تتمتع بها دبي، التي تبدو من الجو كأنها نسيج ملون من الرمال والبحر وناطحات السحاب، مما يرسم معه صورة فائقة الروعة لهذه الإمارة الفريدة.

وقالت الصحيفة الكينية: «ترى عن كثب مجتمعاً أكثر تشابكاً من أسواق العالم القديمة، إلى مراكز التسوق الفخمة، والكثبان الرملية المتموجة، إلى الأعاجيب الداخلية، والمتنزهات الترفيهية، وعروض الصوت والضوء المميزة».

وقالت الصحيفة: إن دبي تمتعت بنمو هائل حققته في حيّز زمني قصير، حيث تحوّلت من قرية صيد متواضعة، إلى مدينة عالمية تلقب بـ «مدينة الذهب»، وهي ما زالت مواظبة على عهدها من النمو، فالرافعات تعمُر جانبي شارع الشيخ زايد، شريان المدينة الحيوي السريع.

وأضافت أنه بالرغم من احتضانها بالفعل برج خليفة، أطول مبنى في العالم، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، فإن دبي لا تزال تبني الطرق والبنى التحتية استعداداً لمعرض إكسبو، وإن قُدرت لك زيارتها مرة ثانية، ستجد تطورات جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن كلمة مستحيل غير موجودة في مفردات الإمارات».

وقالت: إنه في حين لا تملك كينيا ثروات نفطية، إلا أنها تستطيع، أيضاً، أن تتجرأ على الحلم، فقد كان هناك الكثير من التقدم في دبي في متناول أيدينا بالتخطيط السليم.