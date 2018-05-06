استطلاع البيان الاقتصادي: المسافرون يفضلون الإمارات لقضاء إجازة الصيف

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، حول توجهات المسافرين خلال الإجازة الصيفية، عن تزايد رغبات المشاركين في قضاء الإجازة الصيفية داخل الدولة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عبر موقع «تويتر»، أن 53% يرغبون في قضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة، في حين أعرب 47% عن رغبتهم في قضاء الإجازة داخل الدولة، فيما أكد 59% من المشاركين في الاستطلاع على موقع فيسبوك أنهم يفضلون قضاء الإجازة داخل الدولة، مقابل 41% من أفراد العينة قالوا إنهم يفضلون قضاء الإجازة خارج الدولة.

وجاء في نتيجة الاستطلاع، على موقع «البيان» الإلكتروني، أن 52% من المشاركين أكدوا رغبتهم في قضاء الإجازة الصيفية داخل الدولة، فيما فضل 48% منهم قضاء الإجازة خارج الدولة.

ويرى خبراء أن التقارب في رغبات المشاركين بين السياحة الداخلية والخارجية يرجع إلى تطور السياحة الداخلية، مقارنة بالسنوات السابقة من خلال افتتاح معالم ومدن سياحية جديدة.

وقال الخبراء: إن هناك تطوراً كبيراً في التوجه نحو السياحة الداخلية مقارنة بالسنوات السابقة في ظل التطور الذي يشهده القطاع على صعيد البنية التحتية.

وقال رياض الفيصل، رئيس شركة أصايل للسياحة: إن افتتاح المدن والمعالم الترفيهية والثقافية في الإمارات أسهم في تعزيز الرغبة من قبل العائلات في قضاء الإجازة داخل الدولة والاستمتاع بالمعالم السياحية التي تتفوق على تلك الموجودة في الكثير من عواصم السياحة العالمية.