«أمازون» تعتزم توفير ألفي وظيفة في ألمانيا هذا العام

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «أمازون» أمس، أنه من المقرر توفير ما يزيد على ألفي فرصة عمل جديدة في ألمانيا هذا العام.

وذكرت الشركة الأميركية التي تعد أكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم، بجانب عملها في مجال الحوسبة السحابية، أنها سوف توظف بذلك أكثر من 18 ألف شخص حتى نهاية العام الجاري في ألمانيا.

وأضافت أن كثيرا من الوظائف الجديدة تنشأ من خلال توسيع نطاق موقعها في برلين مع التركيز على البحث والتطوير، وكذلك من أجل دعم بعض خدماتها مثل «أمازون فريش» و«برايم فيديو» والتطبيق المساعد «اليكسا».

يشار إلى أن هناك خلافاً بين شركة أمازون ونقابة «فيردي» للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا حول ظروف العمل للموظفين في المراكز اللوجستية للشركة.