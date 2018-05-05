شحنات الهواتف الذكية بالصين تتراجع في الربع الأول

أظهرت نتائج تقرير أصدرته شركة البيانات الدولية انخفاض حجم شحنات الهواتف الذكية في الصين إلى أقل من 100 مليون في الربع الأول من العام الجاري 2018، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا الانخفاض منذ الربع الثالث للعام 2013.

وقالت الشركة في بيانات أولية أصدرتها بهذا الخصوص، إن السوق العالمية شهدت تراجعاً بنسبة 2.9% على أساس سنوي في شحنات الهواتف الذكية، لتسجل 334.3 مليون وحدة، نظرا لما شهدته الصين من تراجع كبير في هذا الصدد في الربع الأول من العام الجاري.وحول ذلك؛ قالت ميليسا تشاو المديرة المساعدة في قسم أبحاث تعقب أجهزة الهواتف المحمولة عبر العالم، التابع للشركة: «عالميا؛ وكما هو الحال في الصين، يقوم رواد ومستهلكو الهواتف الذكية بتداول المزيد من أحدث إصدارات هذه الهواتف».

وتملك الصين أكبر عدد من مستخدمي شبكة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة من أي بلد آخر في العالم، حيث وصلت عدد المستخدمين المذكورين إلى 753 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي.