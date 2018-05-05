سياحة دبي.. معدلات نمو متواصل

حقق قطاع السياحة في دبي معدّلات نمو متواصلة خلال الربع الأول من 2018 على الرغم من تأثير تقلب أسعار العملات العالمية وبحسب الإحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

4.7

ملايين سائح زاروا دبي خلال الربع الأول من العام الجاري

617

ألف زائر هندي في دبي خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس بنمو 7%

106 %

نمو عدد الزوار الروس خلال أول ثلاثة شهور من العام الجاري

258

ألف زائر من السوق الصيني بنمو 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي

23 %

حصة دول منطقة غرب أوروبا من إجمالي عدد زوار دبي

17 %

حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي عدد الزوار

87 %

متوسط نسب إشغال الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة

8.27

ملايين ليلة فندقية تم حجزها في دبي خلال 3 شهور

11 %

حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي عدد الزوار