«بولو» سيارة العام الآمنة

فازت السيارة «بولو» الشهيرة، التي تنتجها منذ سنوات طويلة شركة فولكسفاغن الألمانية بلقب سيارة العام الآمنة في احتفال كبير في العاصمة البريطانية لندن.

وحازت السيارة الصغيرة القوية اللقب الجديد بعد أسابيع قليلة من فوز الجيل السادس من طراز «بولو» بلقب «سيارة العام على مستوى العالم» في فئة سيارات المدن، وذلك للمرة السادسة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات.

جاءت جائزة الأمن والسلامة التي فازت بها أنجح سيارة تنتجها «فولكسفاغن» أكبر منتج سيارات في العالم، خلال احتفال توزيع جوائز فرست كار، الذي أقيم في النادي الملكي للسيارات في بريطانيا.

كما صنف البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة السيارة «بولو» باعتبارها الأفضل أداء في فئة السيارات الصغيرة القوية، حيث حصلت على 96% من نقاط الاختبارات.