فنادق دبي تعزز طاقتها الاستيعابية

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واصل القطاع الفندقي في دبي تعزيز طاقته الاستيعابية، بهدف الوصول إلى نحو 130 ألف غرفة فندقية بحلول 2020 لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد زوار إكسبو 2020.

108.7

آلاف غرفة فندقية في دبي من مختلف الفئات مع نهاية مارس الماضي

4 %

نمو عدد الغرف الفندقية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها 2017

689

إجمالي المنشآت الفندقية في دبي من مختلف الفئات مع نهاية الربع الأول 2018

130

ألف غرفة فندقية في دبي بحلول 2020

33 %

حصة الفنادق فئة 5 نجوم من إجمالي الغرف في دبي

21.68

ألف غرفة فندقية من ففئات نجمة إلى 3 نجوم في 262 منشأة

132

منشأة للشقق الفندقية المتوسطة في دبي تضم 14.8 ألف شقة