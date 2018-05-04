أبطأ نمو للشحن الجوي عالمياً منذ 22 شهراً

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي البيانات المتعلقة بالشحن الجوي في مختلف الأسواق العالمية، التي أظهرت تزايد الطلب بنسبة 1.7% خلال شهر مارس 2018 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق. ويمثل هذا الأمر انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية عن النتائج المسجلة خلال شهر فبراير وأبطأ وتيرة للنمو منذ 22 شهراً.

ويعزى تباطؤ النمو الحاد في المقام الأول إلى نهاية دورة إعادة تكوين المخزونات، التي شهدت قيام الشركات بزيادة مخزوناتها بشكل سريع، لتلبية مستويات الطلب المرتفعة وغير المتوقعة. كما يظهر الاتجاه المتباطئ للتجارة العالمية بشكل واضح للعيان.

وهبطت الزيادة السنوية للسعة، والتي يتم قياسها بأطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر، إلى مستوى 4.4% قياساً بنسبة 6.3% المسجلة خلال شهر فبراير. وهذه هي المرة الأولى منذ 20 شهراً، والتي تشهد زيادة السعة السنوية بشكل أسرع من الطلب.

وسجلت جميع المناطق باستثناء أميركا اللاتينية انخفاضاً على أساس سنوي في النمو خلال شهر مارس، مع دخول أفريقيا إلى حيز سلبي.

الناقلات الأفريقية

سجلت الناقلات الأفريقية هبوطاً بنسبة 3.4% في أطنان الشحن لكل كيلومتر خلال شهر مارس. ويمكن لهذه النتيجة أن تتأثر بالمقارنة مع النمو القوي وغير الاعتيادي المسجل خلال شهر مارس 2017. وبالفعل، سجلت أفريقيا أسرع وتيرة للنمو بين كل المناطق على مدى 17 من أصل الأشهر الـ 18 الأخيرة، لذا سيكون القول إن هذه هي بداية الاتجاه السلبي يعد أمراً سابقاً لأوانه.

وحققت ناقلات منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً طفيفاً لم يتجاوز 0.7% في أطنان الشحن لكل كيلومتر قياساً بذات الفترة من العام السابق.

وشهدت الناقلات الشرق أوسطية نمواً بواقع 0.8% خلال شهر مارس قياساً بذات الشهر من عام 2017.

وسجلت الناقلات الأوروبية زيادة بنسبة 1% في أطنان الشحن خلال شهر مارس قياساً بذات الفترة من عام 2017.

وحققت الناقلات في منطقة أميركا اللاتينية نمواً بواقع 15.5% خلال شهر مارس قياساً بالعام الماضي، وهي المنطقة الوحيدة التي تمكنت من تحسين أدائها قياساً بشهر فبراير 2018.

وسجلت ناقلات منطقة أميركا الشمالية زيادة بنسبة 3.3% في أحجام الشحن قياساً بشهر مارس 2017.