جيل أقوى من «بورشه كايين» الهجين

عززت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية «بورشه» مجموعة سياراتها الكهربائية بإصدار أسرع وأقوى من سيارتها الهجين «كايين»، التي تعمل بمحركين أحدهما تقليدي والآخر كهربائي.

وكما هو الحال في النسخة القياسية من الطراز «بورشه كايين» فإن النسخة الهجين «كايين إيه» مزودة بمحرك سعة 3 لترات و6 صمامات، لكن علاوة على ذلك فقد أضافت إليها محركاً كهربائياً بقوة 134 حصاناً وعزم شدته 295 لبرة لكل قدم مكعبة.

هذا التكوين الجديد لمحركات السيارة يعطي قوة قدرها 455 حصاناً وعزماً شدته 516 لبرة لكل قدم مكعبة، وهي نفس قدرات النسخة الهجين من الطراز «باناميرا 4».

وتقول «بورشه»: إن سرعة «كايين» الهجين يمكن أن تصل إلى 157 ميلاً في الساعة، وأن تصل إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 4.7 ثوان فقط.