بنك يفقد بيانات 20 مليون عميل

اعترف أكبر بنك في أستراليا أمس، بفقدان سجلات حوالي 20 مليون عميل خلال فترة 16 عاماً. جاء اعتراف مصرف «كومنولث بنك» في أعقاب تقرير صحفي نشره موقع «بز فييد نيوز» الإخباري على الإنترنت عن فقدان بيانات عملاء البنك. واعترف البنك في بيان بالفشل في الوصول لقرصين ممغنطين يحتويان على البيانات واللذين كان قد تقرر إعدامهما في مايو 2016.

ويحتوي القرصان على تفاصيل بيانات العملاء مثل أسمائهم وعناوينهم وأرقام الحسابات المصرفية والتعاملات المالية لهم خلال الفترة من 2000 إلى 2016. في الوقت نفسه فإن هذه البيانات لا تتضمن أي أرقام سرية يمكن استخدامها لسرقة أرصدة هذه الحسابات، بحسب بيان البنك، وذكر البنك أنه أمر بإجراء تحقيق في الواقعة.