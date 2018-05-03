تقنية تربط المركبات بكل شيء خلوياً

أعلنت جمعية شبكات الجيل الخامس لقطاع السيارات بالتعاون مع شركات أودي وفورد وكالوكوم تيكنولوجيز التابعة لشركة كوالوم إنكوربوريتد أنها تعاونت لإجراء أول تجربة حية في العالم على تقنية «اتصال المركبة الخلوي بكل شيء»، وهي تقنية للاتصال المباشر التي يتوقع أن تتبنى استخدامها مختلف الشركات المصنعة للسيارات، لتتصل سياراتها بكل شيء محيط بها بهدف الارتقاء بمستوى السلامة فيها وتعزيز قدرتها على القيادة الآلية وتحسين انسيابية حركة المرور.

تمثل هذه التقنية «تقنية اتصال المركبة بكل شيء» الوحيدة المعتمدة ضمن مواصفات «مشروع الشراكة للجيل الثالث» المعترف بها عالمياً. وهي تخضع حالياً إلى عملية تطوير هدفها توفير توافق مستقبلي مع نظم اتصالات الجيل الخامس والاستفادة من بروتوكولات الطبقة العليا التي أقرتها عدة مؤسسات مهمة في صناعة السيارات، تشمل «جمعية هندسة السيارات» ومؤسسات المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات.

وقال كريستوف فويغ، رئيس مجلس إدارة جمعية شبكات الجيل الخامس لقطاع السيارات: «نشعر بحماس بالغ نحو تحقيق هذا الإنجاز الكبير في مجال تطور اتصال المركبة الخلوي بكل شيء والزخم المتعاظم لتبني هذه التقنية المنقذة للأرواح».